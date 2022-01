Mark Harbers: afgetreden staatssecretaris met opgeheven hoofd terug in kabinet

Mark Harbers (VVD) noemt het ministerie waar hij vanaf volgende week werkt "een heel mooi departement." "Van jongs af aan heb ik al belangstelling voor alles wat rijdt, vaart en vliegt", zei hij na afloop van zijn gesprek met formateur Mark Rutte.

Harbers is een oude bekende in het kabinet. Hij was in de vorige periode staatssecretaris voor asielzaken, maar besloot in 2019 op te stappen na kritiek op een rapport, waarin ernstige misdrijven door asielzoekers waren 'weggemoffeld'. Dat was nog voor hij hierover met de Tweede Kamer in debat zou gaan. Niemand had overigens op zijn aftreden aangedrongen. Hij kan dan ook met opgeheven hoofd aan de slag als minister.

Harbers gaat de scepter zwaaien over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is weer een nieuw terrein voor hem. Voor en na zijn staatssecretariaat was hij Tweede Kamerlid. Aanvankelijk voerde hij het woord over onderwijsbeleid en cultuur, maar hij ontwikkelde zich tot financieel specialist. Hij is nu woordvoerder klimaat.

Minister zijn van Infrastructuur en Waterstaat vindt hij een hele mooie klus: