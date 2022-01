Schadeclaim van man die als baby bloot op Nirvana-hoes stond afgewezen

De advocaten van de voormalige bandleden zeggen ook dat de verjaringstermijn voor de aanklacht is verstreken in 2011. Elden zegt daarentegen dat er geen sprake is van een verjaringstermijn, want het album wordt nog steeds verkocht. Er zijn nog wel mogelijkheden voor Elden om de zaak voor de rechter te brengen; als hij de aanklacht voldoende wijzigt, kan hij tot 13 januari een nieuwe poging doen.

Het invloedrijke album Nevermind betekende de grote doorbraak van Nirvana in 1991, met onder meer de nummers Smells Like Teen Spirit en Come As You Are.

De band wilde met de foto van de naakte baby, die achter een bankbiljet aanzwemt, de teloorgang van de jeugdige onschuld symboliseren. De band stopte in 1994, nadat zanger Cobain zelfmoord had gepleegd.

