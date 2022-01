Van Huffelen zal toeslagenouders missen, maar kijkt uit naar nieuwe post

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen vindt het "heel eervol" dat ze opnieuw is gevraagd voor het kabinet. Ze vindt het jammer dat ze haar huidige post, Toeslagen, gaat verlaten, ,maar ze heeft er vertrouwen in dat haar opvolger, VVD-Kamerlid Aukje de Vries, de affaire met de kinderopvangtoeslag goed zal afhandelen.

"Ik heb het met hart en ziel gedaan", zegt de staatssecretaris die in 2020 vanwege de toeslagenaffaire werd aangesteld. "En ik zal de ouders ook missen en alle mensen met wie ik heb samengewerkt om grote problemen op te lossen."

Van Huffelen wordt in het nieuwe kabinet staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. "Dat is denk ik ook een hele mooie post. Voor mij is dit wel een nieuw beleidsterrein. Ik moet me in heel veel onderwerpen nog gaan verdiepen, eerst nog even wat huiswerk doen."

Programma vandaag

Formateur Rutte ontvangt weer de hele dag kandidaat-bewindspersonen. Om 9.00 uur had hij dus eerst een gesprek met Van Huffelen. Daarna kwam de beoogd staatssecretaris voor Fiscaliteit, Marnix van Rij langs.

Verder heeft de formateur een gesprek met de beoogd staatssecretarissen Aukje de Vries (VVD, Toeslagen en Douane), Christophe van der Maat (VVD, Defensie) en Vivianne Heijnen (CDA, Infrastructuur en Waterstaat). En er komen ook drie kandidaat-ministers langs: Karien van Gennip (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) en Micky Adriaansens (VVD. Economische Zaken).

Gisteren had Rutte al zes kandidaat-bewindslieden op bezoek.