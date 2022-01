Opnieuw tram ontspoord tussen Utrecht en Nieuwegein na aanrijding op kruispunt

De aanleiding voor het ongeluk is onbekend. De bergingswerkzaamheden duren nog de hele dag. De verwachting is dat tram 60/61 vanavond weer gaat rijden. Tot die tijd worden er bussen ingezet op het traject.

Extra waarschuwingsinstallaties

Het is niet de eerste keer dat er tram uit de rails is gereden na een botsing op het traject. In het voorjaar gebeurde dat drie keer op verschillende punten, meldt RTV Utrecht.

De provincie Utrecht liet daarop onderzoek doen door een extern bureau, dat concludeerde dat de verantwoordelijkheid bij alle drie de ongelukken bij de automobilisten lag.

Bovendien functioneerden de verkeerslichten en de seinen rond de kruisingen volgens de onderzoekers goed. Ook reden de trambestuurders niet te hard en zou het volgens experts niet aan het type trams liggen.

Wel beloofde de provincie samen met de gemeenten Utrecht en Nieuwegein maatregelen te nemen om de kans op ongelukken bij tramkruispunten te verminderen. Zo beloofden ze extra waarschuwingsinstallaties bij kruisingen te plaatsen. Het is niet duidelijk of bij het kruispunt waar vanochtend het ongeluk gebeurde ook extra maatregelen zijn genomen.