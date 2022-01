Omwonenden slapen op proef in noodopvang voormalige vliegbasis Twenthe

Een aantal omwonenden van de voormalige vliegbasis Twenthe heeft vannacht proefgeslapen in de nieuwe noodopvang op het terrein. Morgen komen daar de eerste honderd vluchtelingen aan.

De gemeente wilde buurtbewoners de kans geven om een indruk te krijgen van de woonomstandigheden in de tijdelijke opvanglocatie. Ook waarnemend burgemeester Bovens van Enschede heeft in de noodopvang overnacht. "We hebben dit mede gedaan om een aantal mythes door te prikken."

Volgens hem bestond er het beeld dat er luxueuze kamers waren gebouwd. "Het is primitief, het is kamperen, maar het is netjes en het is goed. Dus het is zeker te doen", zegt hij tegen RTV Oost.

De avond begon voor hem met het opmaken van zijn eigen bed met een lakenpakket en een dekenpakket. "Je hebt één locker waar je dan wat spulletjes kwijt kunt."

Rauw op het dak

Buurtbewoners konden ook in gesprek met de waarnemend burgemeester. Volgens Bovens zijn de reacties overwegend positief. "Ik denk dat het een goede zet was dat we deze mogelijkheid hebben geboden."

Enschede werd vorige maand door demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken verplicht om tijdelijk 500 asielzoekers op te vangen op de voormalige vliegbasis. Die mededeling viel de gemeente en andere betrokkenen rauw op het dak.

In eerste instantie verzette Enschede zich tegen de komst van de vluchtelingen. "Uiteindelijk hebben we gezegd: laten we het dan maar doen. Er is nu in tweeënhalve week wel iets grootschaligs uit de grond gestampt. Dat maakt mij wel weer enigszins trots", zegt Bovens.

Meer gemeenten

Meerdere gemeenten zijn verplicht asielzoekers op te vangen. Zo kwamen vorige week woensdag de eerste vluchtelingen aan bij de noodopvanglocatie in Gorinchem. Ook Venray, Enschede en de regio Rotterdam moeten noodopvang bieden aan asielzoekers. Opvangorganisatie COA treft daarnaast voorbereidingen om een gebouw klaar te maken in Alkmaar.

In alle aangewezen gemeenten hebben de gemeenteraden en het college van B en W laten weten dat ze niet gelukkig zijn met de gang van zaken. Er zijn veel vragen over de rechtmatigheid van de aanwijzing.