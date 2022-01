Podcast De Dag: waarom 2022 het jaar van vluchteling Khaled wordt

Klimaat, corona, de gemeenteraadsverkiezingen, migratie en natuurlijk de grote sporttoernooien; 2022 wordt een jaar waarin we in Nederland te maken krijgen met grote thema's. Podcast De Dag blikt deze week vooruit met de mensen die het van dichtbij meemaken.

Khaled Al Shareef vluchtte in 2015 vanuit Syrië naar Nederland. Komend jaar krijgt hij zijn Nederlandse paspoort én gaat hij afstuderen aan de TU Delft. Khaled vertelt in de podcast over de redenen achter zijn vlucht, de ontvangst in Nederland, en hoe hij kijkt naar alle discussies in Nederland over migratie en opvang.