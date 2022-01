Eric van der Burg (VVD): 'linkse' wethouder neemt 'een hoop enthousiasme' mee

Hij wil een "goede" staatssecretaris van Asiel en Migratie worden. En als oud-wethouder in Amsterdam heeft VVD'er Eric van der Burg wel ervaring met besturen, zo zegt hij na zijn gesprek met formateur Rutte. "Ik neem een hoop enthousiasme mee. We gaan het zien."

De emoties zitten hoog bij de VVD'er en hij heeft daar geen moeite mee. "Ik beleef positieve dingen heftig, ik beleef negatieve emoties heftig. Who cares?", zei hij in 2018 - met prikkende tranen in zijn ogen - in een afscheidsinterview bij de Amsterdamse omroep AT5.

Acht jaar was hij wethouder geweest in 'zijn' Amsterdam; zijn geboortestad waar hij - met uitzondering van een paar jeugdjaren in Friesland - altijd heeft gewoond. Op zijn zeventiende werd hij lid van de VVD en voor die partij was hij in de hoofdstad achtereenvolgens stadsdeelwethouder in Zuidoost, gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder.

Voordat hij in 2019 naar de Eerste Kamer vertrok, beheerde hij tal van portefeuilles in Amsterdam: zorg, welzijn, sport, ruimtelijke ordening en grondzaken. Zijn energie, maar ook zijn lichte ontvlambaarheid zijn bekend in het Amsterdamse stadhuis.

Als wethouder Grondzaken haalde hij zich in 2017 de woede van Amsterdamse huizenbezitters op de hals met een nieuw erfpachtstelsel. Veel Amsterdammers vreesden fors meer te moeten betalen voor een overstap naar eeuwigdurende erfpacht. De telefoon op het gemeentehuis stond roodgloeiend en Van der Burg paste uiteindelijk zijn plan aan.

Zorgen over 'klein-Volendam'

In datzelfde jaar wist de wethouder ook landelijke politici tegen zich in het harnas te jagen. In een speech over de toekomst van de stad sprak hij zijn zorg uit over de "enclaves waar Amsterdammers zich wanen in klein-Volendam, die mensen die anders zijn het liefst per vliegtuig zien vertrekken en verlangen naar een tijd die er nooit is geweest". Achteraf voegde Van der Burg er nog aan toe: "Hoe meer asielzoekers, hoe beter".

PVV-leider Wilders hield zijn reactie kort op Twitter: 'Knettergek'. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet noemde de VVD een 'pro-immigratie partij'.

Zijn uitspraken zullen de nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie door de rechterflank in de Tweede Kamer nog regelmatig voor de voeten worden geworpen. Direct nadat de VVD donderdag de nieuwe functie van Van der Burg bekendmaakte, werden op sociale media zijn woorden van toen al snel in herinnering gebracht.

Hoofdpijndossier

Van der Burg, in Amsterdam bestempeld als een linkse VVD'er, wilde met zijn opmerking duidelijk maken dat in een grote stad meer draagvlak zou moeten zijn voor de opvang van asielzoekers dan in een dorp. Het vinden van onderdak voor asielzoekers is een van de hoofdpijndossiers die Van der Burg op zijn nieuwe bureau vindt.

Zijn voorganger, VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, slaagde er niet in gemeenten te bewegen vrijwillig opvangruimte aan te bieden voor het groeiend aantal vluchtelingen.

Stoottroepen

Van der Burg is een harde werker. In het begin van de jaren 90 combineerde hij zijn studie rechten met zijn dienstplicht als sergeant-vuurregelaar bij de stoottroepen in Ermelo en zijn werk als stadsdeelraadslid in Amsterdam-Zuid-Oost, volgens Wikipedia.

En in het afscheidsinterview met AT5 zei hij: "Dit is geen 9-tot-5-job. Wethouder ben je 7 dagen in de week, 24 uur per dag."

Ook in Den Haag gaat hij hard werken, zei hij na het gesprek met Rutte vandaag. Hij rekent op vragen over zijn 'hoe meer asielzoekers, hoe beter'-uitspraken. "Die vragen ga ik richting de Kamer beantwoorden." Maar nu eerst de beëdiging door de koning.