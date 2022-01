Muggen in de winter? 'Bij gunstige omstandigheden gaan ze op zoek naar bloed'

Mogelijk gaat het hier om de geringde wintersteekmug, een vrij forse mug die - de naam zegt het al - actief kan blijven in de winter. "Als het te koud is vliegt de wintersteekmug niet, want het is een koudbloedig beest", zegt Van Vliet. "Maar als de omstandigheden gunstig zijn, gaan ze op zoek naar bloed."

Ook vorige winter veroorzaakten muggen overigens overlast. Na een oproep van Wageningen University werden toen bijna 6000 doodgeslagen muggen opgestuurd voor onderzoek. In meer dan de helft van de gevallen bleek het om de wintersteekmug te gaan, 44 procent van de opgestuurde muggen was de huissteekmug.

Kruipruimtes

Vermoedelijk gaan we een van de varianten van die huissteekmug in de winter steeds vaker zien, zegt Van Vliet. Die zogeheten 'molestus-variant' gaat in de winter niet in rust, zoals de 'gewone' huissteekmug. In plaats daarvan houdt het beestje zich op in ondergrondse broedplaatsen, zoals kruipruimtes waar een beetje water in staat.

"Onze aanname is dat we steeds meer van die molestus-muggen krijgen in Nederland, ook in de winter, vanwege de stijgende temperaturen." Maar studies daarnaar lopen nog. In ieder geval is bekend dat de molestus-variant vaker voorkomt in steden dan in minder dichtbevolkte gebieden. Dat kan verklaren waardoor volgens de Muggenradar nu relatief veel muggen in de Randstad worden gemeld.