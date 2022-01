Verzorgingstehuis in Amsterdam deels ontruimd vanwege brand op dak

Een verpleeghuis aan de Schoenerstraat in Amsterdam-Noord is deels ontruimd vanwege een brand. Het gaat om ongeveer 85 bewoners. Ze worden opgevangen in een naastgelegen school.

Het vuur brak rond 09.15 uur uit op het dak. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer is met meerdere teams uitgerukt. Ook zijn er meerdere ambulances opgeroepen.

"Het is geen uitslaande brand, maar een die lang blijft nabranden en waar veel rook van afkomt", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de lokale omroep AT5.

Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatiesystemen uit te zetten.