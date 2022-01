Israëlische kranten gehackt, verwijzing naar geliquideerde Iraanse generaal

Twee Israëlische kranten zijn het slachtoffer geworden van een hackaanval. De daders publiceerden een afbeelding met daarop een verwijzing naar de Iraanse generaal Soleimani, die vandaag precies twee jaar geleden door de VS werd geliquideerd.

"We zijn dicht bij waar je het niet verwacht", is de begeleidende tekst in het Engels en Hebreeuws. Op het beeld is een Israëlische kernreactor die ontploft te zien. Ook lijkt er een raket te vliegen uit de ring om de vinger van een gebalde vuist, die volgens The Jerusalem Post sterk lijkt op de hand van Soleimani, die ook zo'n ring droeg.

De afbeelding is gepubliceerd op de website van The Jerusalem Post en op de Twitterpagina van het dagblad Maariv. De verantwoordelijkheid voor de hackaanval is nog niet opgeëist. In de loop van de ochtend was het probleem verholpen.

Tel Aviv in brand

The Jerusalem Post schrijft dat ze vaker zijn getroffen door ogenschijnlijk pro-Iraanse hackers. In mei 2020 was op de nieuwswebsite een afbeelding van een brandend Tel Aviv te zien. Ook was te zien hoe toenmalig premier Netanyahu zwom naar een reddingsvest met daarbij de tekst: "Bereid je voor je voor op een grote verrassing".

Israël en Iran zijn al jaren verwikkeld in een cyberoorlog. Teheran beschuldigt Jeruzalem onder meer van een reeks hackaanvallen en mysterieuze explosies bij openbare voorzieningen en het Iraanse kernprogramma. Andersom houdt Israël Iran verantwoordelijk voor allerlei hackaanvallen op Israëlische bedrijven en instanties.

Moordaanslag in Irak

Qassem Soleimani was commandant van de Quds-brigade binnen de Iraanse Republikeinse Garde. Deze elite-eenheid is verantwoordelijk voor buitenlandse operaties tegen vijanden van de Iran, zoals Israël en de VS.

Op 3 januari 2020 werd hij door Amerikaanse raketten gedood in Irak. Hij was op dat moment op het vliegveld van Bagdad. Onlangs zei een hooggeplaatste ex-commandant van de Israëlische inlichtingendiensten dat het land de VS geholpen heeft bij de moordaanslag op Soleimani.