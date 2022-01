Supermarktketen Jumbo maakte meer omzet en gaat in zee met flitsbezorger

Het moederbedrijf van supermarktketen Jumbo heeft in 2021 meer omzet gemaakt dan het jaar ervoor. In totaal kwam de omzet uit op 9,9 miljard euro. Vorig jaar was het nog 9,68 miljard euro.

Toch is de omzet net wat lager dan het bedrijf verwachtte. Jumbo had vorig jaar de doelstelling om voor het eerst uit te komen op 10 miljard euro.

Verder gaat Jumbo samenwerken met flitsbezorger Gorillas. Die bezorgt in elf Nederlandse steden en twee Belgische steden boodschappen, met de belofte dat boodschappen binnen 10 minuten geleverd worden.

Nieuwe vorm van concurrentie

Jumbo ziet flitsbezorgers als een nieuwe vorm van concurrentie, bleek al eerder. "Daarom moet je kritisch naar je businessmodel blijven kijken en indien nodig aanpassingen doorvoeren", zei het bedrijf daar in juli over.

De samenwerking die nu is aangekondigd houdt in dat Gorillas een deel van het assortiment van Jumbo gaat verkopen, waaronder Jumbo huismerk-producten. In de toekomst krijgen online klanten van Jumbo in bepaalde steden de mogelijkheid om binnen een paar minuten hun boodschap te laten bezorgen. De samenwerking gaat voor maart beginnen en wordt snel opgeschaald, zeggen de bedrijven.

La Place

Het aantal Jumbowinkels is ook toegenomen: in totaal zijn er 18 nieuwe vestigingen geopend, waarvan 9 in België. Het marktaandeel van Jumbo is nu zo'n 22 procent.

De omzet van La Place, ook onderdeel van Jumbo, bleef dit jaar steken op 52 miljoen euro. Voor corona, in 2019, was dat nog 165 miljoen euro. Vanwege de maatregelen zijn de filialen een groot deel van het jaar dicht geweest. Veel medewerkers van La Place zijn in coronatijd tijdelijk gaan werken in filialen van Jumbo en andere onderdelen van het bedrijf.