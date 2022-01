Twee jaar persconferenties over corona, kan dat niet anders?

De duiding is ook belangrijk, maar OMT-voorzitter Jaap van Dissel is niet de juiste persoon om de duiding te geven, vindt Jekel: "Het leek wel een technische briefing in de Tweede Kamer. Onbegrijpelijk voor een grote groep."

Daniëlle Timmermans snapt dat Van Dissel erbij was om de ernstige zorg uit te stralen die bij het kabinet leefde. Toch is een vermenging van epidemiologische duiding en het bekendmaken van maatregelen volgens haar niet ideaal: "Laat het op een ander moment vertellen door iemand die het op een toegankelijke manier uit kan leggen."

Dat hoeft niet iemand van het OMT of RIVM te zijn, zegt Timmermans. Liever niet zelfs. Het kan bijvoorbeeld ook door een jonge epidemioloog of arts gedaan worden, die een andere doelgroep aanspreekt dan de gemiddelde Nederlander. Want daar ontbreekt het bij de persconferentie aan, zegt ook Jekel: "Er is te weinig sprake van representatie."

Boodschapper

Het is belangrijk dat mensen zich herkennen in degene die de boodschap brengt. "Ik ben waarschijnlijk ook niet de aangewezen persoon om iets aan Marokkaanse Nederlanders uit te leggen." Organiseer daarom verschillende deelpersconferenties, zegt Jekel, met iemand die een specifieke groep aanspreekt op een kanaal waar die groep veel komt: "Waarom is er niet parallel op NPO 3 een persconferentie voor dertigers? En een sessie op Instagram Live voor jongeren? De boodschap is: alleen samen krijgen we corona onder controle. En vervolgens wordt daar alleen op een oudewittemannenmanier over gecommuniceerd."

Na de maatregelen en duiding, volgt nog een stap, zegt Jekel: "Toon dat je begrijpt welke zorgen mensen hebben." Niet iedereen kan bijvoorbeeld thuiswerken. Hoe kun je het risico op besmetting dan toch zo laag mogelijk houden? "Je vraagt gedragsverandering van mensen. Laat zien hoe je ze daarbij kunt helpen."

Goed voorbeeld doet volgen

Daarbij is zelf het goede voorbeeld geven nodig. "Wat je doet is belangrijker dan wat je zegt", aldus Lars Duursma. "Op 14 december was de eerste keer dat Rutte en De Jonge aan kwamen lopen met een mondkapje." Wat ook niet helpt is de onregelmatigheid van de persconferentie: "Het is vrij ongelukkig dat er bijna alleen een persconferentie is bij het veranderen van maatregelen."