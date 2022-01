Gevolgen Australische bosbranden twee jaar later nog steeds zichtbaar

Hoewel de overheid geld apart heeft gezet is er geen grootschalig gecoördineerd project in dit deel van het land om de dierenpopulaties te herstellen. Dat werk wordt overgelaten aan mensen zoals Tilling en andere vrijwilligers. Toch klaagt Tilling niet. "We hebben een beurs gekregen van de regering om de opvang opnieuw op te bouwen. En na de branden kregen we ontzettend veel steun van vrijwilligers die de dieren wilden helpen. Waar ik me meer zorgen om maak, is dat dit zo weer kan gebeuren", zegt ze.

Tilling voelt zich machteloos. "We kunnen niets doen om de dieren tegen een volgende brand te beschermen."

Haar angst is niet ongegrond. Volgens een rapport van het Australische nationale wetenschapsbureau CSIRO blijkt dat het gemiddelde oppervlak in Australië dat jaarlijks verloren gaat door bosbranden de afgelopen 32 jaar met 800 procent is toegenomen. Deskundigen zeggen dat Australië in de toekomst vaker met dit soort verwoestende bosbranden te maken krijgt.