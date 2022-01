Zuid-Koreaan steekt zwaarbewaakte grens over naar Noord-Korea

Een Zuid-Koreaan heeft de zwaarbewaakte gedemilitariseerde zone die Noord- en Zuid-Korea van elkaar scheidt gepasseerd en is overgelopen naar Noord-Korea. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. Het is zeer ongebruikelijk dat iemand naar het noorden overloopt.

De gedemilitariseerde zone wordt zwaar bewaakt en ligt vol met landmijnen. Het Zuid-Koreaanse leger weet niet of de persoon nog in leven is. Een legerfunctionaris zegt dat nog is geprobeerd de oversteker aan te houden. "Maar dat is niet gelukt, mede door het moeilijk begaanbare terrein", zei hij volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap tegen journalisten.

Over de identiteit van de persoon is verder niets bekend. De autoriteiten in Zuid-Korea proberen de identiteit van de oversteker te achterhalen. De Noord-Koreanen is via een militaire telefoonlijn gevraagd om de persoon te beschermen.

Oversteken verboden

Volgens Zuid-Korea hebben sinds 1953 meer dan 30.000 Noord-Koreanen de risicovolle oversteek naar het zuiden gewaagd. Slechts enkelen kozen daarbij voor de route via de grens.

Veel meer Noord-Koreanen zijn via China gevlucht en naar Zuid-Korea gegaan. Vaak gaan ze vanuit China eerst naar een ander land, en daarna door naar Zuid-Korea. China ziet Noord-Koreanen als illegale migranten en stuurt ze in veel gevallen terug.

Het oversteken van de grens naar Noord-Korea is in Zuid-Korea verboden. De twee landen zijn formeel nog met elkaar in oorlog. De Koreaanse Oorlog eindigde in 1953 in een staakt-het-vuren, dat tot op de dag van vandaag geldt. Een officieel vredesverdrag is nooit getekend.