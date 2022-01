Leger Israël voert aanvallen uit op doelen op Gazastrook

Het Israëlische leger heeft aanvallen uitgevoerd op doelen op de Gazastrook, een dag nadat er raketten waren afgevuurd vanuit het gebied. Volgens het leger zijn de aanvallen een reactie daarop.

Het leger zegt dat het doelen heeft geraakt van Hamas, de militante Palestijnse organisatie die Gaza bestuurt. Het gaat om een plek waar raketten worden gemaakt en verschillende locaties die volgens Israël gebruikt werden voor terroristische activiteiten.

Op beelden van persbureau AP vanuit de stad Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook, is een aantal explosies te zien. Ook is te horen dat er gevechtsvliegtuigen overvliegen. Internationale persbureaus melden dat er niets duidelijk is over mogelijke slachtoffers.

Raketten in zee

Gisterochtend werden twee raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook. Die kwamen in de Middellandse Zee terecht, voor de kust van Centraal-Israël.

Het is onbekend of het de bedoeling was dat de raketten Israël zouden raken. Ook is onduidelijk door wie ze zijn afgevuurd. Het gebeurt vaker dat militante groeperingen op de Gazastrook raketten testen door ze richting de zee af te vuren.

Israël en Hamas sloten in mei een staakt-het-vuren na elf dagen van grootscheepse aanvallen over en weer.