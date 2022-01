Zuid-Afrikanen wachten nog altijd op Desmond Tutu's 'regenboognatie'

Op weinig plekken zie je de ongelijkheid zo goed als hier in deze buitenwijk van Kaapstad. De meeste townships liggen uit het zicht van de gegoede wijken, zo gepland door het apartheidsregime. Maar hier staart het je keihard in het gezicht: het grote gat tussen arm en rijk dat nog steeds bestaat in Zuid-Afrika en deels langs kleur verloopt, simpelweg omdat witte Zuid-Afrikanen gemiddeld veel meer verdienen dan zwarte Zuid-Afrikanen. Volgens statistieken uit 2017 nog steeds vijf keer zo veel.

De officiële werkeloosheid staat op bijna 35 procent. De regering heeft gefaald, vinden ze hier. Het is niet dat er helemaal niets veranderd is de afgelopen drie decennia. Er werden miljoenen huizen gebouwd, er werd geïnvesteerd in water en toiletten en er kwamen sociale uitkeringen.

Er was een programma om zwarte Zuid-Afrikanen meer bij het bedrijfsleven te betrekken, maar dat creëerde vooral een kleine zwarte elite. De middenklasse kwam gestaag van de grond en krimpt inmiddels, mede door de economische crisis veroorzaakt door corona.

Een Zuid-Afrikaanse vrouw loopt in haar ochtendjas over straat. Ze heeft niet gekeken naar de uitvaart want in haar krot heeft ze geen elektriciteit en dus geen tv. Ze heeft slecht geslapen want haar dochters moesten er een paar keer uit in de nacht om naar de wc te gaan buiten, en die kan ze niet alleen laten gaan. "Dat is te onveilig. We wonen hier in een mensonterende situatie, ik ben boos."