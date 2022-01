Politie ontruimt groot illegaal feest in Gelderse fabriek

Aanvankelijk liet de politie het feest ongemoeid, maar sinds 13.00 uur zijn er steeds meer agenten en brandweermensen aanwezig in Rijswijk. Een woordvoerster van de politie wil geen toelichting geven, ook waarnemend burgemeester Josan Meijers onthoudt zich van commentaar. "Ik zit er middenin", laat ze telefonisch weten.

Vannacht waren er ook illegale feesten in Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Westknollendam, alle drie in Noord-Holland. Die zijn wel beëindigd door de politie. Waarom het feest in Rijswijk mocht doorgaan, is onduidelijk.