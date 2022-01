Wekdienst 31/12: Begrafenis Desmond Tutu • Nieuwe fase Brexit

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en mensenrechtenactivist Desmond Tutu wordt om 9.00 uur (Nederlandse tijd) begraven in Kaapstad. Door coronaregels zijn er slechts 100 mensen bij, anderen kunnen de plechtigheid volgen via een scherm buiten de kerk. De uitvaart is live te volgen op de site en in de app.

Er gaat een nieuwe fase van Brexit in, met meer regels voor handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven moeten vanaf nu bijvoorbeeld een 'vooraangifte' doen over de oorsprong van producten die de grens overgaan. Veel bedrijven zijn nog niet op deze regels voorbereid. Hoe het eerste turbulente jaar na de Brexit-deal verliep lees je hier.

Traditiegetrouw op nieuwjaarsdag is het tijd voor het vierschansentoernooi in Garmisch-Partenkirchen. De skispringers zijn vanaf 13.50 uur live te volgen via een livestream op NOS.nl en de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Hoe is de Nieuwjaarsnacht verlopen? Op meerdere plekken in het land werd de mobiele eenheid ingezet, veelal nadat agenten en andere hulpverleners tijdens hun werk waren bekogeld met vuurwerk en andere voorwerpen.

In Drenthe en Friesland was het rond 05.00 uur nog altijd onrustig. De ME moest charges uitvoeren nadat politiemensen waren bekogeld met vuurwerk en stenen. In Groningen en Rotterdam-Schiebroek moest de ME brandweerlieden ondersteunen bij het uitvoeren van bluswerkzaamheden.

Op meerdere plekken brak brand uit, waaronder in een pand in het historische centrum van het Gelderse Elburg. In Leiden ging een een buurthuis in vlammen op en op een schip bij Nieuwegein brak brand uit in de kajuit. De hulpdiensten hebben een slachtoffer zwaargewond van boord gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

Kijk hier terug hoe de nacht op verschillende plekken verliep: