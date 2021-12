Recordaantal codes oranje en rood, normaal jaar qua temperatuur

Het KNMI heeft dit jaar twaalf keer code oranje of code rood afgegeven. Dat is het hoogste aantal sinds de invoering van het waarschuwingssysteem in 2010. Code rood ging op 6 februari uit voor een sneeuwjacht, op 14 februari voor ijzel en op 14 juli voor extreme neerslag in Limburg. Dat was de eerste keer dat het KNMI code rood gaf voor zware neerslag.

Wat betreft de temperatuur was 2021 over het gehele jaar genomen een normaal jaar (gemiddeld 10,4 graden). Maar er waren grote uitschieters naar boven en beneden.

De lente was nat en zeer koud, maar kende eind maart wel een zeer warm begin met plaatselijk temperaturen van 25 graden en hoger. De gemiddelde temperatuur werd naar beneden getrokken door de koudste aprilmaand in 35 jaar (gemiddeld 6,7 graden).

Natte koele zomer

Juni was het warmste sinds 1901, maar de rest van de zomer werd het natter en koeler. Op 18 juni ging een onweersbui in Leersum gepaard met een valwind die grote schade aanrichtte.

De herfst was zacht en droog. De eerste sneeuw en vorst kwamen eind november, maar december was weer zacht. De afgelopen nacht was het door aanvoer van tropische lucht 14,4 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten op Oudejaarsdag.