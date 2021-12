Einde branden Colorado in zicht, 'nieuwjaarswonder dat er geen doden zijn'

De autoriteiten in Colorado hebben goede hoop dat de branden ten noordwesten van Denver voorbij zijn. De wind is gaan liggen, het vuur is grotendeels onder controle en er is sneeuw op komst.

Zeker zeven mensen raakten gewond. Niemand wordt vermist. "Het zou een nieuwjaarswonder zijn als het verlies aan mensenlevens nul blijft", zei gouverneur Jared Polis.

De branden braken donderdag uit, vermoedelijk door losgeraakte elektriciteitskabels. Aangewakkerd door de harde wind met uitschieters tot 170 kilometer per uur verspreidde het vuur zich razendsnel over een gebied van 24 vierkante kilometer.

Duizenden mensen kregen de opdracht onmiddellijk te vertrekken: