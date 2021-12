Het is de eerste verjaardag van de Brexit, het was een turbulent jaar

Op Kerstavond 2020 werd de langverwachte Brexit-deal gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Er was eindeloos gesproken over visquota, de backstop, de Britse soevereiniteit en het beschermen van de Europese interne markt. Deze jarenlange onderhandelingen en impasses hadden politieke carrières zien sneuvelen en andere juist zien opbloeien.

Nu is het een jaar later, en maken we de balans op van dit turbulente jaar.

Door een enorme verkiezingsoverwinning eind 2019 wist Boris Johnson de Brexit-deal over de streep te trekken. Inmiddels strompelt de Britse premier door de kerstvakantie heen. Hij wordt geteisterd door schandalen - van kerstfeestjes tot aan verzwegen donaties voor zijn ambtswoning - en nu klinkt ook gemopper in de eurosceptische Brexit-vleugel van zijn partij.

Coronarestricties en hogere belastingen staan immers haaks op het gedachtegoed van de brexiteers, waarin vrijhandel en deregulering de boventoon voeren. De rebellerende Tories plaatsen vraagtekens bij het langetermijnbeleid van de huidige regering; er wordt zelfs een leadership challenge gesuggereerd.

En dat terwijl Johnson in de eerste helft van dit jaar de wind in de rug leek te hebben. Zijn succesvolle vaccinatiecampagne werd sneller goedgekeurd en uitgevoerd dan in Europa. Een Brexit-succes, zo claimden voorstanders. De tekorten in de supermarkt en de lege benzinestations, deels veroorzaakt door een gebrek aan buitenlandse arbeidskrachten na de Brexit, deden toen niet af aan zijn populariteit. De afgelopen maand lijkt de premier echter continu in politiek noodweer te verkeren.

Het begint te wringen

Johnsons leiderschap is onlosmakelijk verbonden met de beloftes van Brexit: meer banen, meer investeringen en een betere verdeling van de welvaart in het land, thema's waarmee de Conservatieven voor het eerst in de geschiedenis de voormalige industriegebieden in het midden en noorden van Engeland aan zich wisten te binden. Ook daar begint het nu te wringen; in deze regio's vragen kiezers zich af waar het 'betere leven' na Brexit eigenlijk blijft.

