D66-leider Kaag zeker naar Financiën, 'rol daar is cruciaal'

D66-leider Sigrid Kaag wordt minister van Financiën. Dit heeft ze in een verklaring aan het Algemeen Dagblad laten weten. Gisteren wilde de partij nog niet bevestigen dat Kaag deze belangrijke post in het kabinet krijgt. Kaag wordt de eerste vrouwelijke minister op Financiën.

Kaag zegt in haar verklaring dat de partij ambitieuze plannen heeft en Nederland voor "grote keuzes en grote investeringen" staat. Ze noemt onderwijs, de klimaataanpak en een "sterk Europa". "De rol van de minister van Financiën is cruciaal bij een verantwoorde uitvoering van deze plannen", aldus Kaag.

Schatkist

Op dit moment heeft CDA-leider Hoekstra deze functie. Hij wilde deze baan graag houden in het vierde kabinet-Rutte, maar D66 claimde deze belangrijke post op het meest invloedrijke ministerie, dat over de schatkist gaat. Het is namelijk gebruikelijk dat bij de verdeling van de ministeries de tweede partij Financiën krijgt.

D66 won bij de Tweede Kamerverkiezingen en kwam met 24 zetels in de Tweede Kamer, het CDA verloor en haalde 19 zetels. De grootste partij de VVD, 34 zetels, krijgt traditiegetrouw het ministerie van Algemene Zaken en levert de premier.

Naast minister wordt Kaag ook eerste vicepremier. Dat betekent dat ze het werk van premier Rutte overneemt als hij er niet is.

VN-diplomaat

Opvallend genoeg heeft Kaag geen financiële achtergrond. Ze maakte carrière als VN-diplomaat en was de afgelopen regeringsperiode minister voor Ontwikkelingssamenwerking en later Buitenlandse Zaken. In september trad ze af vanwege de chaotisch verlopen evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan.

Gisteren kwamen al veel namen naar buiten van de bewindslieden van het nieuwe kabinet en zong de naam van Kaag al rond. De meeste namen van de VVD, de ChristenUnie en nu D66 zijn bekend, die van het CDA nog niet.

De complete lijst wordt zondag bekendgemaakt. Maandag start formateur Rutte met de gesprekken met alle kandidaat-bewindslieden. Op maandag 10 januari is de beëdiging van het vierde kabinet-Rutte door koning Willem-Alexander.