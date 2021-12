Wekdienst 31/12: Oud en Nieuw in aangepaste vorm • Nationaal Aftelmoment in Top 2000 Café

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Haal de oliebollen en champagne maar tevoorschijn, want het is Oudjaarsdag. Net als vorig jaar ziet deze Oud en Nieuw er wel anders uit dan normaal, vanwege de lockdown en het landelijke vuurwerkverbod.

Het NOS Nationaal Aftelmoment komt dit jaar vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. Daar wordt teruggeblikt op 2021 en afgeteld naar 2022. Ook worden de laatste platen van de Top 2000 gedraaid. De uitzending is vanaf 23.50 uur te zien op NPO 1 en NPO 2.

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid brengt een werkbezoek aan de politie en brandweer in Enschede. Het is zijn laatste werkbezoek als minister; Grapperhaus keert niet terug in het nieuwe kabinet.

Wat heb je gemist?

Voor de tweede keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin van Rusland elkaar gesproken over de gespannen situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek was een initiatief van Poetin en duurde ongeveer vijftig minuten.

Het Kremlin liet na afloop weten dat het een goed gesprek was, hoewel de partijen het niet over alles eens waren. Poetin zou Biden hebben verteld dat nieuwe westerse sancties tegen Rusland een grote fout zouden zijn die de betrekkingen ernstig kunnen schaden. Biden zou Poetin te verstaan hebben gegeven dat die nieuwe sancties er komen als Rusland Oekraïne binnenvalt of als de situatie anderszins escaleert.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een Amerikaanse vrouw heeft op een vlucht van Chicago naar Reykjavik vijf uur op een toilet van het vliegtuig gezeten. Onderweg naar haar vakantiebestemming kreeg ze last van haar keel en ze besloot gelijk een zelftest te doen. De testuitslag was positief en dus sloot ze zich vrijwillig op.

"Er waren 150 mensen aan boord, en mijn grootste angst was dat ik hen het virus zou geven", zei Marisa Fotieo. Het cabinepersoneel hielp haar erdoorheen door eten en drinken te brengen.

Op de wc maakte ze filmpjes voor TikTok, die inmiddels miljoenen keren zijn bekeken.