Oud en Nieuw dit jaar: van 'coronaproof' tot feestje met 50 man

De oliebollen en champagne veranderen niet, maar verder wordt ook deze jaarwisseling 'anders dan anders' gevierd. Dat blijkt wel uit de vele reacties die we binnenkregen op de vraag: hoe breng je dit jaar Oud en Nieuw door?

De lockdown en het landelijke vuurwerkverbod zetten een streep door het massale knalfestijn. De meeste mensen brengen, net als vorig jaar, de jaarwisseling daarom door in klein comité. Zo vieren Jan en Roelie van den Berg het feest dit jaar thuis, met hun poezen. "Je kunt het niet riskeren bezoek te ontvangen in deze gekke tijd", schrijven ze. Ook Ria Grootoonk viert Oud en Nieuw normaal gesproken met veel vrienden en familie. Maar nu corona dit weer onmogelijk maakt, gaat ze als alternatief met een vriendin het Pieterpad wandelen.

Toch zijn er ook mensen die traditiegetrouw het jaar inluiden met een grote vriendengroep en die traditie doorzetten. Gerard Geluk komt uit Rotterdam en gaat samen met twintig vrienden naar een boerderij in Friesland voor een barbecue in de nachtelijke uren. "Lappen vlees met oliebollen en champagne. Dat gaat prima samen met muziek. Ik ben dj en draai plaatjes op vinyl. Er wordt gedanst en alles is in paardenstallen en buiten, met een vuurtje. Heel gezellig", zegt Geluk. "Knuffelen en zoenen doen we niet vanwege corona, en alles is buiten dus dat kan prima."

Ook Günther de Vries viert de jaarwisseling buitenshuis met vrienden. "Wij vieren Oud en Nieuw met zo'n vijftig personen op een vakantiepark in Doorn. Dit doen we al zo'n zestig jaar; het is een echte traditie. Waarschijnlijk vieren we het feest wel buiten, net als vorig jaar", schrijft hij.

Sylvana Uittenbogaard en haar vriendinnen Diana van der Vlist en Kimberly Simons uit Den Haag proberen de buurt samen te brengen dit jaar. Alle buren hebben een briefje in de bus gekregen met een uitnodiging voor een drankje en een oliebol bij haar voor de deur. "Allemaal coronaproof", vertelt ze. "Zo kunnen we de saamhorigheid terugbrengen en proosten op het nieuwe jaar. Vroeger ging dat ook zo hier, en dat is in de loop van de tijd verwaterd. We hebben al veel positieve reacties gekregen op het initiatief. Bijvoorbeeld van een oude buurman die al zijn hele leven in de straat woont. Die zei; wat mooi dat ze aan me gedacht hebben."

Knallen met de melkbus

Hoewel vuurwerk dit jaar verboden is, is het knallen met carbid in sommige gemeenten toegestaan. Vooral in het oosten en noorden van het land is dit een traditie rond de jaarwisseling. De melkbussen knallen harder dan welk vuurwerk ook en worden vaak door vriendengroepen ontstoken, zoals de groep vrienden van Sil van 't Veen (16) uit Kampen. "Hier in Kampen moet je je inschrijven voor een schietplek. Daarvan heeft de gemeente er vijftig, en zo kunnen ze het reguleren. Iedere plek heeft een contactpersoon, dus het is allemaal heel veilig zo."

Sil spreekt met zijn vrienden van 15 en 16 jaar oud gewoon af, ondanks corona. "Het is allemaal buiten, dus dat gaat vanzelf goed. En ik denk eerlijk gezegd dat weinig mensen van mijn leeftijd zich heel druk maken om corona."

Hij verwacht dat door het vuurwerkverbod de populariteit van de eeuwenoude traditie toeneemt. "Dit is dan het alternatief."

Ook vorig jaar was carbid extra in trek vanwege het vuurwerkverbod. Toen maakte deze Haagse vuurwerkhandelaar voor het eerst kennis met carbidschieten; hij was er behoorlijk van onder de indruk: