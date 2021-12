'Enorme ravage' na plofkraak bij hotel Diemen, tweetal gevlucht

In Diemen is vanochtend bij een hotel een plofkraak gepleegd. Het hotel is daarom ontruimd, de gasten en werknemers staan buiten. Het gaat om tientallen mensen.

De politie zegt dat de geldautomaat van het Via Hotel is getroffen en dat twee verdachten zijn gevlucht. Er zijn geen gewonden, maar de ravage in het hotel is volgens de politie enorm.

Of er iets buit is gemaakt, is niet duidelijk. De omgeving van het hotel is afgezet.

De gasten staan buiten terwijl de politie de omgeving onderzoekt: