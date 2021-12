Italië haalt gestolen antieke kunst terug uit VS

De Italiaanse politie heeft ruim 200 gestolen kunstschatten teruggevonden in de VS. De vazen, beelden en andere voorwerpen uit de Oudheid hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer 10 miljoen euro.

Een groot deel van de kunst is gestolen bij illegale opgravingen. Het gaat om Etruskische, Griekse en Romeinse voorwerpen uit de periode van 800 voor Christus tot 100 na Christus.

De kunst is grotendeels via een kunsthandelaar in Rome naar de VS verscheept en is daar bij zowel particulieren als musea terechtgekomen. Ook tv-ster Kim Kardashian heeft een historisch stuk marmer in bezit gehad, schrijft een Amerikaanse kunstkrant. Een speciaal politieteam in Italië heeft jarenlang samen met de FBI aan deze zaak gewerkt.

Absolute meesterwerken

De Italiaanse minister van Cultuur Franceschini spreekt in Italiaanse media van een "bijzondere opbrengst van absolute meesterwerken". Een deel van de objecten is inmiddels terug in Italië. Enkele tientallen beelden en vazen blijven tot maart in de VS voor een expositie.

Italië wil de illegale handel in kunst harder aanpakken. De politie heeft dit jaar al ruim 23.000 archeologische voorwerpen in beslag genomen ter waarde van ruim 400 miljoen euro.