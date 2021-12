Iran schiet satelliet Simorgh de ruimte in, meldt staatstelevisie

Iran heeft per raket een satelliet de ruimte ingeschoten, melden staatsmedia. Het zou gaan om een raket met drie satellieten voor onderzoeksdoeleinden.

Het Iraanse ruimtevaartprogramma loopt al jaren, maar kampt met tegenslagen. Meerdere rakettesten zijn de afgelopen jaren mislukt. In sommige gevallen vielen doden door explosies.

De Iraanse Revolutionaire Garde, het machtige elitekorps binnen de strijdkrachten, heeft ook een eigen programma lopen. Vorig jaar bracht de Garde succesvol een satelliet in een baan om de aarde.

470 kilometer hoogte

Volgens het Iraanse persbureau Tasnim is ook de nieuwste lancering een succes. Satelliet Simorgh heeft een hoogte van 470 kilometer en een topsnelheid van 7350 meter per seconde bereikt, stelt een defensiewoordvoerder van het ruimtevaartprogramma. Deze berichten zijn nog niet officieel bevestigd.

De timing van de lancering is opvallend. In Wenen zijn deze week voor de zevende keer de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe atoomdeal hervat. Onder meer China, Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk overleggen al maanden met Teheran over beperking van Irans nucleaire programma in ruil voor sanctieverlichting.

Provocatie

Analisten zien het nieuws van de lancering als een duidelijk signaal voor de onderhandelingstafel. Iraanse hardliners zijn tot dusver niet bereid concessies te doen over de verrijking van uranium. Vorige satellietlanceringen beschouwden de VS en Israël als een provocatie. Zij vrezen dat Iran militaire ambities heeft in de ruimte.