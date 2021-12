Gewonden bij explosie van gasflessen bij oliebollenkraam Breda

In Breda is de brandweer uitgerukt voor een explosie bij een oliebollenkraam. Een persoon is ernstig gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon liep ook verwondingen op en wordt ter plekke verzorgd, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De ontploffing gebeurde bij de ingang van evenemententerrein Breepark, aan de Bavelseparklaan. Het lijkt erop dat een lekkage van gasflessen tot de explosie heeft geleid.

Volgens de veiligheidsregio is de situatie inmiddels onder controle. De overige gasflessen zijn veilig buiten opgesteld. Er zou geen sprake meer zijn van een lekkage.