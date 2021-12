Tutu opgebaard in kathedraal Kaapstad

In Zuid-Afrika is het lichaam van aartsbisschop Tutu overgebracht naar de kathedraal St. George in Kaapstad. Tutu overleed zondag op 90-jarige leeftijd. Hij wordt zaterdag gecremeerd. Tot die tijd kunnen mensen afscheid nemen.

Tutu ligt op eigen verzoek opgebaard in een eenvoudige houten kist met anjers erop. Hij had laten weten geen uitbundige uitvaart te willen.

Prinses Mabel is zaterdag aanwezig bij de uitvaart. Ze werkte met Tutu samen bij The Elders, een denktank die zich bezighoudt met grote wereldproblemen waar Tutu tussen 2007 en 2013 aan het hoofd stond. Ze liet eerder al weten zeer bedroefd te zijn door zijn overlijden.

"Ik zal altijd dankbaar zijn voor hoe hij mij bijstond toen mijn man zwaargewond was", zei de prinses zondag. "'Arch' belde mij dagelijks tijdens de lange maanden dat Friso niet bij bewustzijn was. Soms spraken we urenlang, soms maar een paar minuten. Maar hij liet weten dat hij er altijd voor mij was."

Koning gaat niet naar Zuid-Afrika

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn niet bij de uitvaart. Zij brachten wel hun condoleances over aan de familie van Tutu.

De dochter van Tutu vloog maandag al naar Zuid-Afrika. Ze woont in Nederland waar ze werkt als predikant, "Hij werd eens beschreven als de kleinste reus", zei Mpho Tutu tegen Trouw. "Hij verkeerde met de machtigen der aarde, en zat bij de kleinsten, de zwaksten, de armsten en de meest hulpbehoeftigen. Hij deed het met dezelfde liefde en lach."