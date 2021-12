Gommers betreurt uitspraak dat corona 'peanuts' is voor jongeren

Intensivist Diederik Gommers betreurt uitspraken die hij heeft gedaan in een online interview over de impact van de coronamaatregelen op jongeren. In het bijna 20 minuten durende gesprek zei Gommers "de hele covid is peanuts" en "alle jongeren worden er helemaal niet ziek van". Op Instagram laat hij weten dat het daarmee niet zijn bedoeling is om minachtend te doen over het virus.

De intensivist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care deed de uitspraak in een interview met jongerenplatform Nieuwskamer en het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Daarin ging het over het effect van de coronapandemie op jongeren.

Plan

Gommers pleitte in het gesprek voor aparte maatregelen voor jongeren. Hij vindt dat de jonge generatie een plan moet maken hoe ze zelf meer bewegingsvrijheid in de pandemie kunnen krijgen.

"Wat heel belangrijk is, is dat jongeren bijna niet ziek worden. Dat is niet 0 procent, maar de kans is bijzonder klein. Dan kan je wel nog long-covid-klachten krijgen, maar ook bij jongeren is die kans relatief klein."

Dat terwijl de coronamaatregelen volgens hem veel impact hebben op jongeren. "Ik vind gewoon dat jullie het gesprek aan moeten gaan, van: we verliezen nu twee jaar van onze belangrijkste ontwikkeling in ons leven. Het is een belangrijke fase in je leven om jezelf te leren kennen. Wij willen meedenken in een veilige oplossing."

Bijzonder

Op het einde van de discussie vergeleek Gommers de coronapandemie met klimaatverandering en andere virussen, als ebola. In dat opzicht is het coronavirus voor jongeren "peanuts". "Dit is toch een virus van niks dan eigenlijk. We sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk niet ziek van", zei Gommers verwijzend naar de jongere generatie.

Die laatste uitspraak werd op sociale media veelvuldig gedeeld. Online wordt de uitspraak "bijzonder" genoemd.

Het gaat om het volgende fragment uit het gesprek: