Rusland verplicht ieder kwartaal uitgebreide medische keuring voor buitenlanders

Met de nieuwe wet kan Rusland buitenlanders nauwlettend in de gaten houden. Al is er ook kritiek, onder meer vanuit het Russische ministerie van Economische Zaken. Mede doordat president Poetin eerder heeft aangegeven dat Rusland veel buitenlandse krachten nodig heeft om de economie draaiende te houden. Er is een groot tekort aan goedkope arbeidskrachten, met name in de bouw.

Mogelijk later minder streng

De verwachting is dat het daarom mogelijk later minder streng wordt. "Het kan zijn dat het mogelijk toch nog verandert", zei Lauri Klomp in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Zij is voorzitter van de Nederlandse Club in Moskou. "Dat het in plaats van eens per kwartaal naar minder vaak per jaar gaat of dat het zelfs bij het oude blijft."

Op dit moment moeten buitenlanders al iedere drie jaar een reeks tests ondergaan, "maar dit is veel ingrijpender". Niet alle tests golden voor alle buitenlanders. "Een psychische test was al verplicht voor mensen die een verblijfsvisum wilden hebben. Dat komt er nu ook bij voor mensen die een expatvisum hebben", geeft Klomp als voorbeeld aan.

Onder buitenlanders is volgens Klomp onrust ontstaan. "Hierdoor denken veel mensen, zeker met kinderen, erover na om terug te gaan."