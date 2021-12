Biden en Poetin bellen morgen opnieuw over Oekraïne

De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin gaan morgen wederom met elkaar in gesprek. Dat gebeurt op verzoek van Poetin, zeggen woordvoerders van het Witte Huis.

Het telefoontje zal gaan over de gespannen situatie in Oekraïne. De Russische troepenmacht aan de grens met Oekraïne groeide de afgelopen weken tot ongeveer 100.000. De VS en andere NAVO-landen vrezen dat Moskou van plan is om Oekraïne binnen te vallen.

Poetin vindt juist dat de NAVO de huidige spanningen veroorzaakt. Hij wil garanties dat Oekraïne en andere voormalige Sovjetlanden geen lid worden van de NAVO. Ook wil hij dat er geen offensieve raketinstallaties meer geleverd worden aan Oekraïne.

Diplomatieke weg

Biden zal volgens zegslieden in het Witte Huis benadrukken "dat er een diplomatieke weg is" die Poetin kan nemen om de spanningen te temperen.

Poetin en Biden spraken elkaar op 7 december ook al, via een videoverbinding. Eerder deze week werd bekend dat op 10 januari een ontmoeting tussen diplomaten van Rusland en de VS plaatsvindt.