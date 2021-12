Belgische viroloog Van Ranst: coronamaatregelen in Nederland te voorzichtig

In Nederland ligt het aantal besmettingen op dit moment hoger dan in België. Wel liggen er in België meer mensen met corona op de intensive care.

Maar: de IC-capaciteit is in België veel groter. De Belgen hebben 2000 bedden op ruim 11 miljoen inwoners. In Nederland zijn er 1150 bedden op ruim 17 miljoen mensen. Ook is België verder met de boostercampagne.

"Als wij in België zenuwachtig worden, is het al pure paniek in Nederland", zegt Van Ranst. "Als er in Nederland meer IC-bedden waren, was er nu waarschijnlijk geen lockdown."