Man met 34 identiteitsbewijzen op zak moet 30 maanden de cel in

Een 42-jarige man uit Syrië die in september met 34 paspoorten en identiteitsbewijzen op zak werd aangehouden, is vandaag veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden. De rechtbank in Den Bosch acht het voorbereiden van mensensmokkel bewezen.

De Syriër werd op 8 september van dit jaar aangehouden op Eindhoven Airport. Hij was een dag eerder vanuit Griekenland naar Luxemburg gevlogen en toen hij terug naar Griekenland wilde vliegen, vond de Koninklijke Marechaussee in zijn rugzak Griekse paspoorten, verblijfskaarten en een Egyptisch paspoort. Negen paspoorten stonden op naam van kinderen met een Syrische achtergrond.

Uit onderzoek bleek dat de man in tien maanden tijd bijna dertig keer van en naar Athene was gevlogen. Op zijn telefoon werden reisdocumenten gevonden, waarvan sommige met foto. De rechter oordeelde dat de documenten bedoeld waren voor mensensmokkel en legde daarom een celstraf op van 30 maanden. Dat is gelijk aan de eis van de officier van justitie, aldus Omroep Brabant.