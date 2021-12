Carnaval in het voorjaar? 'Je verplaatst kerst toch ook niet naar de zomer?'

De meeste carnavalsverenigingen lijken nog niet van plan de carnavalsactiviteiten te verzetten, zoals de vereniging van Prinsenbeek doet. Gisteren maakte carnavalsvereniging BAK van Boemeldonck, zoals Prinsenbeek tijdens carnaval heet, bekend dat de optochten worden verplaatst naar het pinksterweekend. BAK wil niet nog een jaar overslaan, vooral om te voorkomen dat de jeugd zou afhaken.

Voor veel carnavalsverenigingen in het zuiden van het land is het verplaatsen van het volksfeest geen optie, zegt vice-voorzitter Mark Kompier van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. "We zijn er niet voor om het met Pinksteren te doen. Carnaval is tijdsgebonden, Vasteloavend valt 40 dagen voor Pasen, dat willen we zo houden. Je verplaatst Kerstmis toch ook niet naar de zomer?"

Niet van traditie afwijken

Armand Peereboom van de Tempeleers, de stadscarnavalvereniging van Maastricht, beaamt dat. "Dit feest hoort 40 dagen voor Pasen plaats te vinden, de kou hoort bij de charme daarvan. We zien niet in waarom we van die traditie af moeten wijken. Liever zoeken we naar andere manieren waarop we de verbondenheid in stand kunnen houden."

Onder de wagenbouwers in Sittard is "het animo minimaal" om de optochten uit te stellen, zegt Guus Queisen van het Optoch Kommitee Zitterd. "Het traject van tevoren is voor de bouwers mooier dan het carnaval zelf. Ze willen bouwen en dan meegaan met het carnaval, het begin van de vastentijd en het einde van de winter. Dat kan dus niet tijdens de zomermaanden. Het hele plaatje moet kloppen."