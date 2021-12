Politie haalt man die portemonnee verloor uit ondergrondse container

Een man die in Lelystad vast kwam te zitten in een ondergrondse container, is door de politie bevrijd. Hij dacht dat hij per ongeluk zijn portemonnee in de container had gegooid.

Een omstander waarschuwde agenten die in de buurt waren van de afvalcontainer. Die dachten eerst dat ze in de maling werden genomen. "We zijn toch maar even gaan kijken", schrijft de politie op Instagram.

Met hun hulp kon het slachtoffer uit de ondergrondse container komen, meldt Omroep Flevoland.

Naar de portemonnee werd ook nog gezocht, maar die lag er volgens de politie niet.