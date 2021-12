Wekdienst 29/12: Asielzoekers naar noodopvang Gorinchem • Schaatstoernooi over de helft

Wat heb je gemist?

Steeds meer minderjarigen worden verdacht van moord of een poging daartoe. Uit cijfers van het Openbaar Ministerie, die het AD heeft opgevraagd, blijkt dat dat aantal ruim tweeënhalf keer zo hoog is als een jaar geleden. Tot half november dit jaar waren er 64 zaken waarbij er sprake was van moord of een poging daartoe. In dezelfde periode in 2020 waren dat 25 zaken.

De stijging is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan het groeiend bezit van messen en vuurwapens door jongeren, zegt procureur-generaal Gerrit van der Burg, de hoogste man bij het OM. Hij is bezorgd over de toenemende jeugdcriminaliteit: "De verontrustende stijging die we in 2020 al zagen, zet hard door. De kruimeldief van vandaag kan morgen iemand liquideren."