Carnaval in de zomer: Prinsenbeek verplaatst optochten naar juni

De carnavalsoptochten in Prinsenbeek (Noord-Brabant) worden verplaatst naar het Pinksterweekend. Dat heeft de organisatie van de optocht besloten na overleg met alle deelnemers en de gemeente Breda. Ook andere carnavalsactiviteiten worden verplaatst.

Carnavalsvereniging BAK van Boemeldonck, zoals Prinsenbeek in carnavalstijd heet, wilde niet langer afwachten. "Twee jaar geleden hadden we het probleem met de storm", vertelt secretaris Robbert Janssen tegen Omroep Brabant. "En vorig jaar had iedereen door corona hetzelfde probleem. Maar we wilden niet nog een jaar overslaan. We dachten: we moeten nú iets doen, anders gaan jonge clubs afhaken."

Niet alleen de grote optocht en de kinderoptocht worden verplaatst. Het hele seizoen verschuift mee. "De bakzittingen (met carnavaleske sketches over lokale thema's, red.) zijn bijvoorbeeld altijd heel populair. Die houden we normaal gesproken half januari. Maar we kunnen nu al wel zien dat we half januari niet met 350 man in een zaaltje kunnen zitten." Daarom worden die dit jaar gehouden in april.

Noodgreep

Door op tijd een knoop door te hakken hoopt de vereniging alle leden en bouwers betrokken te houden, vooral de jeugd. "We willen het gewoon levend houden. We merken bij de jeugd dat als je dat niet doet, dat ze dan afhaken", vertelt Janssen.

Al is de vereniging blij met de gevonden oplossing, het blijft een noodgreep. "Het is absoluut niet het gewenste scenario. Maar niemand wil géén carnaval. Dat wil niemand meer meemaken. Dus dan maar zo."