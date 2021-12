Liefdadigheidsinstelling Moeder Teresa afgesneden van buitenlands geld

De afgelopen jaren heeft de regering christelijke organisaties en ngo's die buitenlandse financiering ontvingen streng in de gaten gehouden, met name organisaties die kritisch waren op de regering. Vorig jaar werden de bankrekeningen van zowel Greenpeace als Amnesty International bevroren.

Kerstvieringen verstoord

Sinds de BJP in 2014 aan de macht kwam, is volgens de Indiase non-profitorganisatie Persecution Relief het aantal aanvallen op christenen met 60 procent toegenomen (dat cijfer is van 2019). In de eerste negen maanden van dit jaar werden al meer dan 300 aanvallen op christenen door het hele land gemeld. Zo werden predikanten aangevallen en werd een kerk vernield. De afgelopen dagen werden kerstvieringen verstoord en een Jezusbeeld kapotgemaakt.

In India woonden bij de laatste volkstelling in 2018 ruim 1,3 miljard mensen. De meerderheid van de bevolking is hindoeïstisch. Ongeveer 2 procent van de bevolking, zo'n 24 miljoen mensen, is christen. Na de Filipijnen is India de grootste thuisbasis van de katholieke gemeenschap in Azië.