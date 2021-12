Rechter België blokkeert opnieuw overlevering rapper aan Spanje

België gaat de Spaanse rapper Valtònyc niet overleveren aan zijn thuisland. Een rechter in Gent heeft ook in hoger beroep bepaald dat hij in België kan blijven.

Josep Miquel Arenas, zoals Valtònyc eigenlijk heet, vluchtte in 2018 naar België, nadat hij in Spanje werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel vanwege de teksten in zijn nummers. Een Spaanse rechtbank oordeelde dat hij daarin terrorisme verheerlijkt, de koninklijke familie beledigt en politici bedreigt.

Een Belgische rechtbank hield de overlevering in september 2018 al tegen, maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep.

Dat hoger beroep werd vervolgens uitgesteld, omdat er werd gewacht op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Dat hof zei dit jaar dat België niet verplicht is om Valtònyc automatisch over te leveren op basis van het Europees aanhoudingsbevel van Spanje.

In strijd met grondwet

Vervolgens oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de Belgische wet op majesteitsschennis uit 1847 in strijd is met de grondwet. België kan geen mensen overleveren voor feiten die in het eigen land niet verboden zijn. De rechter oordeelde al dat er in de teksten geen sprake is van bedreigingen of terrorisme.

Valtònyc twitterde een foto van zijn middelvinger en de Spaanse ambassade in België, als reactie op het oordeel. Hij bedankte iedereen die hem de afgelopen jaar heeft gesteund.

Met de hashtag #LlibertatPabloHasel vraagt hij tevens aandacht voor rapper Pablo Hasel, die begin dit jaar werd opgepakt in Spanje vanwege zijn songteksten.