Verbod mensenrechtenorganisatie Memorial: 'Voor Russen bevestiging terugkeer dictatuur'

Memorial is opgericht in de jaren 80 in de Sovjetunie, onder andere door fysicus en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov. Al ruim dertig jaar zet de organisatie zich in voor de onthulling van mensenrechtenschendingen in Rusland, voornamelijk in de noordelijke Kaukasus.

Een ander speerpunt is het onderzoek naar de misdaden in de Stalintijd, die miljoenen mensen het leven kostten. Daarnaast houdt Memorial een openbare lijst bij van politieke gevangenen, waarop onder andere oppositiepoliticus Aleksej Navalny staat. De autoriteiten beschouwen dit als steunbetuiging aan extremisme en terrorisme in Rusland.

Bekijk hier de reportage die correspondent Iris de Graaf in november over Memorial maakte: