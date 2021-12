Senior opgepakt voor betrokkenheid bij dood van vrouw (75) in Den Haag

In een flatwoning aan de Lozerlaan in Den Haag is vannacht het lichaam van een 75-jarige vrouw gevonden. Een 81-jarige huisgenoot is in verband hiermee aangehouden. Het is onbekend of de twee een relatie hadden.

De politie kreeg rond 03.50 uur een melding binnen en agenten gingen daarop naar het huis. Binnen vonden ze de overleden vrouw. Ze is door geweld om het leven gekomen.

Wat er precies is gebeurd in het huis is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek.

Flatbewoners zeggen tegen Omroep West dat ze niks hebben gehoord. "We hebben niks gemerkt, alleen wat voetstappen gehoord. Dus we zijn gewoon weer verder gaan slapen", zegt een vrouw.