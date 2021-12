Politie LA deelt beelden van incident waarbij tiener in pashokje omkwam

De politie van Los Angeles (LAPD) heeft beelden vrijgegeven van een incident in een warenhuis in Hollywood van afgelopen donderdag waarbij een onschuldige tiener om het leven kwam. Agenten schoten in de winkel een overlast veroorzakende man neer en raakten daarbij het 14-jarige meisje dat in een pashokje schuilde.

Op de beelden van bodycams en beveiligingscamera's is onder meer te zien hoe de man (24) een vrouw aanvalt met een fietsslot, hoe zij gewond weg probeert te kruipen en hoe agenten de man onder schot nemen. De aanvaller overleed ter plekke.

Het meisje van 14 hield zich samen met haar moeder schuil in het pashokje. Ze werd gevonden door agenten die op zoek waren naar mogelijke andere verdachten en slachtoffers. In deze beginfase van het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de tiener werd geraakt door een politiekogel die via de grond afketste tegen de muur van de paskamer, zegt een LAPD-woordvoerder. Buiten het warenhuis zijn bloemen neergelegd.

De aangevallen vrouw is met verwondingen aan haar gezicht, hoofd en armen naar het ziekenhuis gebracht.

Dit zijn beelden van het schietincident: