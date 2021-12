Wekdienst 28/12: Agenten azc Ter Apel staken • 500 meter (v) en 10 km (m) op OKT

Wat heb je gemist?

In het oosten van Duitsland hebben duizenden mensen in tientallen plaatsen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie waren er zo'n 3000 mensen op de been in Cottbus, in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Elders in Brandenburg deden volgens Duitse media in totaal 9000 betogers mee aan protesten in zestien verschillende plaatsen.

Vanaf vandaag gelden in Duitsland strengere coronaregels. Zo gaat de maximale groepsgrootte naar tien mensen en moeten discotheken dicht. Het land wil in februari een vaccinatieplicht invoeren.