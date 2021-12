Ontsnapte serval Herkenbosch teruggevonden

De politie in Midden-Limburg heeft de serval teruggevonden die gistermorgen opdook in Herkenbosch. "Het beest werd gesignaleerd in de omgeving van de plek waar het zondag ontsnapte en is gevangen", zegt de politie in Limburg op Twitter. De politie was daar niet bij betrokken.

Een serval is een Afrikaanse katachtige, met scherpe tanden en klauwen, lange poten en een gevlekte vacht. Ze mogen als huisdier worden gehouden, maar zijn daar niet geschikt voor, zegt de stichting AAP, een organisatie die zich inzet voor een verbod op het houden van exotische dieren.