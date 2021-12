Frans-Syrische man opgepakt om leveren materialen voor chemische wapens aan Assad

In Zuid-Frankrijk is een 59-jarige man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De man zit nu vast in Parijs. Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Volgens AFP gaat het om een Frans-Syrische man. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar precies is onduidelijk. Tijdens een vakantie in het zuiden van Frankrijk werd hij opgepakt. Het onderzoek naar de man loopt al jaren. Via bedrijven in Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten zou hij materialen hebben geleverd aan het Syrische regime waarmee ook chemische wapens kunnen worden gemaakt.

Sinds 2016 zouden de man en zijn bedrijf op een zwarte lijst hebben gestaan van het Amerikaanse ministerie van Financiën, voor het overtreden van het wapenembargo dat tegen Assad is ingesteld. In 2018 werd er in Frankrijk een officieel onderzoek geopend naar de man.

Khan Sheikhoun

Bij aanvallen met chemische wapens tijdens de Syrische burgeroorlog door het regime van Assad zijn volgens verschillende landen, mensenrechtenorganisaties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) mogelijk duizenden mensen omgekomen.

Een van de beruchtste aanvallen, met het gifgas sarin, vond plaats in april 2017 in Khan Sheikhoun. Daarbij kwamen 83 mensen om. Volgens de OPCW en de VN zat Assad achter de aanval. Als vergelding voor die aanval liet de toenmalige Amerikaanse president Trump tientallen kruisraketten afvuren op een Syrische luchtmachtbasis.

Assad ontkent het gebruik van chemische wapens en zegt dat het gehele Syrische arsenaal sinds 2013 onder internationaal toezicht staat. De OPCW heeft meerdere malen gezegd dat het regime van Assad niet goed meewerkt met controles en chemische wapens verborgen houdt. In april van dit jaar werd Syrië het stemrecht ontnomen in de OPCW vanwege het herhaaldelijk gebruik van chemische wapens.