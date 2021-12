Tientallen mensen in Praag vergiftigd door koolmonoxide

In Praag hebben 32 mensen, onder wie enkele kinderen, een koolmonoxidevergiftiging opgelopen. Zeventwintig mensen zijn naar vijf verschillende ziekenhuizen in de Tsjechische hoofdstad gebracht. Er werd een rampenplan in werking gesteld om alle slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen behandelen.

Het incident vond plaats in een grote familiewoning in de buitenwijk Modrany. Daar werd een familiereünie gehouden, wat het grote aantal aanwezigen verklaart.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident, maar alles wijst erop dat de verouderde gasketel in het huis niet goed onderhouden was, schrijft de Tsjechische nieuwssite Idnez.

Degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud, riskeert tot twee jaar gevangenisstraf, aldus de politie. "Het incident wordt door rechercheurs behandeld als een misdrijf, namelijk als nalatigheid. Het lijkt er op dat de gasketel, die koolmonoxide uitstootte, niet goed is gecontroleerd."