Maandenlange vulkaanuitbarsting La Palma officieel ten einde

De vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma is na ruim drie maanden officieel voorbij. De Cumbre Vieja was van 19 september tot 13 december actief. Sindsdien zijn geen nieuwe lavastromen gezien of aardschokken gemeten en dus zijn vulkanologen er nu zeker van dat de uitbarsting afgelopen is.

Wel hebben de autoriteiten gewaarschuwd dat de vulkaan onberekenbaar is. Het zou dus zou kunnen dat die plots weer actief wordt. Ook stoot de vulkaan nog altijd giftige gassen uit.

De schade van de uitbarsting is enorm. Lavastromen hebben een spoor van vernieling over het eiland getrokken. Duizenden mensen moesten hun huizen uit. Een kleine 3000 woningen en andere gebouwen zijn verwoest. De kosten van de ramp worden op 900 miljoen euro geschat.