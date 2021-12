Tientallen doden door overstromingen in Maleisië, vijf mensen vermist

Door overstromingen in Maleisië zijn zeker 46 doden gevallen. Ook worden vijf mensen vermist. De hoop is dat ze snel gevonden worden, zeggen lokale autoriteiten tegen The Straits Times.

Maleisië wordt geteisterd door de hevigste overstromingen in jaren. Hierdoor staan steden onder water en zijn grote wegen onbegaanbaar. Zo'n 54.000 mensen zijn uit hun huis gevlucht.

Oorzaak van de overstromingen is hevige regenval afgelopen weekend. In de jaarlijkse regentijd, de moesson, valt altijd veel regen, maar dit keer is het wel opvallend veel, stelt het Ministerie van Omgeving en Water van Maleisië. Het komt eens in de honderd jaar voor dat er zo veel hemelwater in zo'n korte tijd valt.

Slecht voorbereid

Vanwege de uitzonderlijke regenval werden het Maleisische leger en de politie ingeschakeld om te helpen bij de evacuatie van mensen. De dichtbevolkte staat Selangor - waar de hoofdstad Kuala Lumpur ligt - was slecht voorbereid.

De overheid had niet verwacht dat het gebied zou overstromen, omdat normaal gesproken niet zo veel moessonregen in dat deel van het schiereiland valt. Juist dat gebied is nu het hardst geraakt.

Er wordt hard gewerkt op het puin in de straten op te ruimen.