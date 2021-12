Wekdienst 25/12: Kersttoespraak koning • Quarantaineregel Oostenrijk ingegaan

Goedemorgen! Op deze Eerste Kerstdag houdt koning Willem-Alexander traditiegetrouw zijn kersttoespraak, spreekt Paus Franciscus de traditionele zegening Urbi et Orbi uit en is de Top 2000 begonnen.

De Eerste Kerstdag blijft het in de hele noordelijke helft van het land vriezen met zonnige perioden. In het zuiden valt wat regen en in een smalle strook van Zuid-Holland naar Limburg ook (natte) sneeuw. Daar wordt het 0 tot 2 graden. Verder maakt de oostenwind het voor ons gevoel een stuk kouder.